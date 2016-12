Redaktion JurPC * TR Resiscan ist überarbeitet worden - Version 1.1. liegt nun vor JurPC Web-Dok. 177/2016, Abs. 1 - 3 Zur Umsetzung des elektronischen Rechts- und Geschäftsverkehrs mehren sich Rechtsvorschriften, die die elektronische Aktenführung zulassen oder vorschreiben. Der parallele Umgang mit Papierdokumenten ist aber nach wie vor erforderlich und wird es auch zukünftig sein, da die Digitalisierung von Altbeständen längst noch nicht abgeschlossen ist und weiterhin Neu-Eingänge in Papier erfolgen werden. Die Originale werden bislang in einer Vielzahl von Fällen weiter aufbewahrt, um ggfs. folgenreiche Konflikte mit gesetzlichen Dokumentations- und Aufbewahrungsvorschriften zu vermeiden. Gleichzeitig werden sie zur Erleichterung der internen Aktenbearbeitung häufig eingescannt. Die Aufbewahrung der Papieroriginale stellt eine hohe finanzielle und organisatorische Belastung der betroffenen Stellen dar. In rechtlicher Hinsicht bestehen – neben der in verschiedenen Rechtsgebieten sehr unterschiedlichen Regelungen zur Zulässigkeit des ersetzenden Scannens – Unsicherheiten aufgrund uneinheitlich ausgestalteter technisch-organisatorischer Anforderungen. Das Recht kann immer allenfalls abstrakte rechtliche Anforderungen stellen. Trotz zahlreicher Bemühungen, zum Beispiel im Bereich der steuerrelevanten und kaufmännischen Unterlagen, bleibt die technische Umsetzung weitestgehend dem Anwender überlassen. Aufgrund vielfältiger Scanlösungen am Markt, die bei der Umsetzung von Sicherheitsvorgaben stark variieren oder aus einer ganzheitlichen informationstechnischen Betrachtung heraus unvollständig sind, führt dies zu Unsicherheit in der praktischen Anwendung. Abs. 1 Die Technische Richtlinie (TR) RESISCAN hat zum Ziel, diese Lücke zwischen abstrakten und uneinheitlichen rechtlichen Anforderungen sowie der zuverlässigen technischen Realisierung des Scannens zu schließen. Auf Basis der bereits existierenden Empfehlungen - wie zum Beispiel DOMEA, GdPDU und weiteren, deren Gültigkeit durch diese TR nicht beeinträchtigt wird - führt die TR entlang eines strukturierten Scanprozesses die sicherheitsrelevanten technischen und organisatorischen Maßnahmen, die beim ersetzenden Scannen zu berücksichtigen sind, zusammen. Dabei werden die Ziele der Informationssicherheit und der Rechtssicherheit gleichermaßen berücksichtigt. Abs. 2 Die TR Resiscan ist überarbeitet worden und ist nun in der jüngsten Version 1.1. online. Die letzten Änderungen betreffen u.a. die Verringerung von Interpretationsspielräumen und weitere Klarstellungen. Zudem sind erste Bezüge zur eiDAS-Verordnung eingefügt worden, so z.B. zur Frage der Signaturen bzw. Siegel. Abs. 3 Fußnote: * Bei dem vorliegenden Artikel handelt es sich um eine Nachricht der Redaktion JurPC. (online seit: 13.12.2016) Zitiervorschlag: Autor, Titel, JurPC Web-Dok, Abs.