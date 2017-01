Handyvideo des Nachbarn

Hat derjenige, der im Rahmen eines schwelenden Nachbarschaftsstreits ohne Einwilligung Videoaufnahmen per Handy seines Nachbarn fertigt, kein schützenswertes Interesse an der Fertigung der Aufnahmen, wird der so aufgenommene Nachbar durch die Videoaufnahmen in seinem Persönlichkeitsrecht (Eingriff in die Sozialsphäre) verletzt.