Keine englischsprachigen AGB von WhatsApp

Wird neben E-Mail-Adressen lediglich eine Verlinkung mit "Twitter" und "Facebook" angeboten, so handelt es sich nicht um weitere Kommunikationswege im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 2 TMG, wenn wie vorliegend auf Twitter nicht "gefolgt" wird und der Facebook Account so eingerichtet ist, dass die Zusendung einer Nachricht ausgeschlossen ist. Die alleine englischsprachig angebotenen AGB des Dienstes WhatsApp in Deutschland sind, solange sie nicht ins Deutsche übersetzt werden, ungeachtet ihres Inhaltes als intransparent anzusehen und benachteiligen damit Verbraucher treuwidrig.